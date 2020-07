Cassazione, Pietro Curzio nominato presidente. Mattarella: “Eccellente profilo professionale” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Pietro Curzio, attualmente presidente di sezione della Suprema Corte, è stato nominato Primo presidente della Cassazione. Subentra a Giovanni Mammone, che andrà in pensione tra due giorni. Il consigliere laico della Lega Stefano Cavanna è stato l’unico ad astenersi dal plenum del Csm, riunito al Quirinale e presieduto, come da prassi per la nomina del magistrato italiano più alto in grado, dal capo dello Stato Sergio Mattarella. L’esito della votazione è stato dato dal presidente della Repubblica, che come di consueto si è astenuto, e che ha espresso apprezzamento per la nomina e “l’eccellente profilo professionale” di Curzio e per ... Leggi su ilfattoquotidiano

