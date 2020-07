Udinese-Lazio, i convocati di Gotti: ancora out Prodl, ce la fa Jajalo (Di martedì 14 luglio 2020) Una volta concluso l’allenamento di rifinitura di questo pomeriggio, Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, ha diramato la lista dei 23 giocatori convocati in vista del match contro la Lazio, in programma domani alle 21:45 alla Dacia Arena. Di seguito la lista dei calciatori: Musso; Nicolas; Perisan; Samir; Ekong; Nuytinck; Ter Avest; Stryger Larsen; Becao; Mazzolo; Zeegelaar; De Maio; Fofana; Jajalo; De Paul; Walace; Sema; Ballarini; Palumbo; Okaka; Lasagna; Nestorovski; Teodorczyk. Leggi su sportface

