Siderurgico di Taranto: da lunedì sciopero indetto da Usb E presidio davanti alla direzione dello stabilimento. (Di martedì 14 luglio 2020) Arcelor Mittal. Assemblea lavoratori: da lunedì alle 7.00 sciopero e presidio davanti alla direzione dello stabilimento. Assemblea Usb di lavoratori diretti, lavoratori in AS e lavoratori appalto nella mattinata di oggi. L’organizzazione sindacale annuncia sciopero e presidio ad oltranza dalle 7 di lunedì davanti alla direzione dello stabilimento. Franco Rizzo, coordinatore provinciale Usb Taranto: “Indietro non si può tornare. Ora è il tempo delle scelte e dell’unità. Situazione attuale: 8.200 unità in totale delle quali 3000 in attività, 3000 in cassa integrazione e ... Leggi su noinotizie

