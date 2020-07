Sì ai trolley in aereo, no a eventi e sagre (Di martedì 14 luglio 2020) Ulteriori aggiustamenti potranno essere fatti prima della pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale, ma la linea sembra tracciata e verrà illustrata in Parlamento. Va comunque ribadita la ... Leggi su lasesia.vercelli

Ultime Notizie dalla rete : trolley aereo

Ci sono tante e nuove novità per chi si mette in viaggio nei prossimi giorni, e in questo periodo in cui il virus ancora non smettere di correre veloce nel nostro paese. Come è stato riportato da Il C ...In volo trolley in cabina e obbligo di mascherina. Sui treni cade l’obbligo del metro di distanza per le poltrone in fila verticale Chi viaggia in aereo da domani potrà imbarcarsi con il bagaglio a ma ...