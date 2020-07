“Sfumeggiante”, Jim Carrey in The Mask lo dice così e non con la “P”: Netflix sconvolge i fan (VIDEO) (Di martedì 14 luglio 2020) “Spumeggiante”: è una delle frasi emblema pronunciate da Jim Carrey nella celebre pellicola degli anni Novanta The Mask. O meglio, così pensavano gli estimatori italiani fino a qualche ore fa. Netflix, infatti, ha introdotto il film nel suo catalogo svelando un arcano: nella versione italiana dice “sfumeggiante”, con la F, e non “spumeggiante”, con la... L'articolo “Sfumeggiante”, Jim Carrey in The Mask lo dice così e non con la “P”: Netflix sconvolge i fan (VIDEO) proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

blogtivvu : Ricordate il mitico The Mask interpretato da Jim Carrey? Vi sconvolgerà sapere che l'attore diceva “Sfumeggiante” p… - blogtivvu : “Sfumeggiante”, Jim Carrey in The Mask lo dice così e non con la “P”: Netflix sconvolge i fan - (VIDEO) - GianlucaOdinson : The Mask, Jim Carrey approda su Netflix: Sfumeggiante o spumeggiante? - A_mente_libera : Ho appena scoperto che Jim Carrey in 'the mask' non dice spumeggiante ma sfumeggiante. Io non ho più nessuna certezza a questo punto. - ildisagioh : Ho appena sentito su radio freccia che Jim Carrey nel film “the Mask” diceva “sfumeggiante” e non “spumeggiante”, c… -

Ultime Notizie dalla rete : “Sfumeggiante” Jim