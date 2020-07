QuakeCon 2020 si trasforma in QuakeCon at Home! (Di martedì 14 luglio 2020) Sulla scia di tantissimi altri eventi dedicati al mondo videoludico, anche il QuakeCon 2020 si adegua a questo particolare anno trasformandosi nel QuakeCon at Home Che il 2020 sia stato un anno piuttosto particolare e in larga parte da dimenticare ci trova tutti comunemente d’accordo. La pandemia di Coronavirus ha portato non pochi problemi all’economia mondiale, creando disordini in ogni ambito dell’industria. Ad esserne attaccata, ovviamente, anche quella videoludica che ha visto arrivare una scia di rinvii e cancellazioni di eventi praticamente infinita. Ad adeguarsi al nuovo ritmo della società arriva anche il QuakeCon 2020, che come tutti i grandi eventi di quest’anno si ... Leggi su tuttotek

tuttoteKit : QuakeCon 2020 si trasforma in QuakeCon at Home! #QuakeCon2020 #QuakeConAtHome #tuttotek - SerialGamerITA : QuakeCon 2020: “QuakeCon at Home” porta pace, amore e razzi da lontano con super dirette globali, tornei, ini - insidetgame : Il 25° QuakeCon porta pace, amore, razzi, dirette globali, tornei, e altro! - zazoomblog : QuakeCon 2020 in formato digitale tra dirette tornei iniziative di beneficenza e molto altro - #QuakeCon #formato… - zazoomblog : QuakeCon 2020 in formato digitale tra dirette tornei iniziative di beneficenza e altro - #QuakeCon #formato… -