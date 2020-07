Milan-Parma, Pioli: “Avversario difficile. Vogliamo i tre punti” (Di martedì 14 luglio 2020) Stefano Pioli alla vigilia di Milan-Parma: “Sarebbe un errore partire da zero in ogni gara”. MilanO – Giornata di vigilia a Milanello con Stefano Pioli che in conferenza stampa ha presentato la sfida di Milan-Parma. “Affrontiamo – ha detto il tecnico rossonero citato da tuttomercatoweb.com – una compagine moto ostica che ha giocatori di qualità. Sappiamo le difficoltà della sfida, ma noi dobbiamo ottenere il risultato pieno se Vogliamo andare in Europa. In queste settimane abbiamo costruito un modo di stare in campo. Dobbiamo proseguire con questo trend e i 18 giorni prossimi ci diranno che Milan siamo“. I singoli Il tecnico del Milan si ... Leggi su newsmondo

