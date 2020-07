Lorella Cuccarini, voci pazzesche in Rai? Maurizio Costanzo: "Sarebbe fantastico" (Di martedì 14 luglio 2020) Dopo la cacciata "causa-sovranismo" da La Vita in Diretta, per Lorella Cuccarini potrebbero riaprirsi le porte della Rai. O meglio, i portoni. Le ultime indiscrezioni danno conto non soltanto della conduzione-contentino de Lo Zecchino d'Oro, data ormai per certa, ma anche di un programma in prima serata interamente ritagliato su di lei che partirà nel 2021 (si parla ad ora di quattro puntate). E a questo nuovo varietà dovrebbe prendere parte anche Pippo Baudo. Sull'ipotesi si è espresso Maurizio Costanzo, in un intervento sul settimanale Nuovo, dove scrive: "Rivedere insieme Pippo Baudo e Lorella Cuccarini Sarebbe un ritorno al passato davvero... fantastico". Insomma, Costanzo non vede l'ora. E come ... Leggi su liberoquotidiano

infoitcultura : Lorella Cuccarini raddoppia su Rai 1? - Notiziedi_it : Lorella Cuccarini in prima serata con un nuovo varietà? I primi dettagli sul programma - annatomasi1 : RT @CRISTIA76761380: Auguro a tutti una splendida giornata come una persona splendida e speciale che è Lorella Cuccarini! - Notiziedi_it : Palinsesti Rai autunno 2020: da Lorella Cuccarini ad Antonella Clerici - CRISTIA76761380 : Auguro a tutti una splendida giornata come una persona splendida e speciale che è Lorella Cuccarini! -