L’Inter batte in rimonta il Torino e torna al secondo posto (Di martedì 14 luglio 2020) MILANO (ITALPRESS) – L’Inter torna alla vittoria e prova a spazzare via le critiche. Un 3-1 al Torino con la rimonta firmata da Young, Godin e Lautaro Martinez – dopo il gol di Belotti nel primo tempo – riporta i nerazzurri al secondo posto in classifica, a pari merito con la Lazio, e a otto punti di distanza dalla Juventus capolista. Conte può finalmente sorridere mettendo alle spalle lo score di un punto nelle ultime due partite, i granata di Longo possono recriminare per essersi abbassati troppo una volta passati in vantaggio. Al primo vero affondo degli ospiti si sblocca il match. Dagli sviluppi di un calcio d’angolo innocuo, Handanovic fa sua la sfera ma, pur non essendo pressato, se la fa clamorosamente sfuggire dalle mani consentendo a Belotti il più ... Leggi su ilcorrieredellacitta

