Nizar Hassan, giovane economista, è uno degli esponenti più noti del campo progressista delle proteste popolari in corso in Libano contro corruzione e carovita. I suoi podcast raccontano il disastro libanese e ciò che desidera una popolazione disperata che per 1/3 vive sotto la soglia di povertà. Gli chiediamo al telefono di spiegarci come i libanesi guardano al negoziato che il governo sta conducendo con il Fondo monetario internazionale (Fmi) volto ad ottenere un vitale finanziamento da 10 miliardi di … Continua L'articolo Libano, scontro governo-Banca centrale sul finanziamento dell'Fmi proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Libano scontro Libano, scontro governo-Banca centrale sul finanziamento dell'Fmi Il Manifesto Inflazione, scontro politico e virus. Il Libano resta al buio

Un’altra crisi nella crisi: il Libano rimane al buio. Se i problemi legati all’elettricità non sono una novità, nelle ultime tre settimane la situazione si è aggravata al punto da lasciare per ore il ...

Libano: ambasciatore di Francia, non c’è piano B a riforme e negoziazioni con Fmi

Intervenendo durante un'audizione parlamentare, il capo della diplomazia di Parigi ha evidenziato che più la crisi sociale si aggrava in Libano, più "i rischi di violenze aumentano". In merito agli ...

