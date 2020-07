Lazio, Acerbi suona la carica: «Restiamo concentrati» (Di martedì 14 luglio 2020) Francesco Acerbi, difensore della Lazio, chiama a raccolta i biancocelesti con un post sui social Francesco Acerbi, difensore della Lazio, attraverso i suoi profili social cerca di chiamare a raccolta i biancocelesti dopo le tre sconfitte consecutive contro Milan, Lecce e Sassuolo. «Restiamo concentrati. Abbiamo nuove sfide che ci attendono». Restiamo concentrati. Abbiamo nuove sfide che ci attendono 🦅#Acerbi #Ace #CMOnEagles pic.twitter.com/k66PYb1YZB — Francesco Acerbi (@Acerbi Fra) July 14, 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

LALAZIOMIA : - lcaligari3 : @Acerbi_Fra Con il cuore, per cortesia; sei un guerriero, trasmetti quest’emozione agli altri. Forza, Lazio! - tvdellosport : ?? Ultime dai campi ?? Probabile formazione #Lazio ?? (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Mili… - IoNascoQui : LA LAZIO STA PER PARTIRE ALLA VOLTA DI UDINE, ACERBI SUONA LA CARICA - lazio_e : RT @Acerbi_Fra: Restiamo concentrati. Abbiamo nuove sfide che ci attendono ?? #Acerbi #Ace #CMOnEagles -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Acerbi

Francesco Acerbi, difensore della Lazio, attraverso i suoi profili social cerca di chiamare a raccolta i biancocelesti dopo le tre sconfitte consecutive contro Milan, Lecce e Sassuolo. «Restiamo conce ...A Formello va in scena la rifinitura. Inzaghi studia l’undici titolare per affrontare l’Udinese: Luiz Felipe può partire dall’inizio, speranze anche per Djavan Anderson In casa Lazio continua l’emerge ...