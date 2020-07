La Lazio non corre più, i giochi sono quasi fatti. E l'Atalanta... (Di martedì 14 luglio 2020) Sei sono le giornate che rimangono per arrivare alla fine di questo tormentato campionato e la Juve, proprio al termine della tredicesima di ritorno (nonostante il 2-2 casalingo), guadagna un punto sulla Lazio (da +7 a +8) che continua nel trend negativo collezionando un'altra sconfitta, questa volta in casa col Sassuolo, dopo Milan e Lecce. La bella Lazio ante lockdown è solo un ricordo: adesso è brutta e involuta, il capocannoniere Immobile (29 reti) è a secco da tre giornate perché mal servito e rischia di essere raggiunto da Ronaldo (28) che, contro l'Atalanta, ha realizzato due rigori. Domani la Lazio sarà impegnata a Udine con i friulani che sono stati battuti in casa da una brillante Samp che si toglie dalla lotta per la retrocessione. Il Dacia ... Leggi su liberoquotidiano

