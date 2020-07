Godin squalificato: salterà Spal Inter (Di martedì 14 luglio 2020) Diego Godin è stato squalificato per un turno: ammonito contro il Torino, era diffidato. Salterà la Spal Diego Godin salterà la prossima sfida contro la Spal, in programma giovedì 16 luglio e valevole per la 33a giornata del campionato di Serie A. Decisiva l’ammonizione rimediata nel corso del match contro il Torino di ieri sera: il difensore uruguaiano era infatti diffidato. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

