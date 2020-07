Gazzetta - Roma su Milik se parte Dzeko: anche Under nell'affare, le cifre (Di martedì 14 luglio 2020) La Roma rischia di perdere Dzeko, che piace all'Inter, e per questo motivo tra i possibili sostituti ha pensato anche ad Arek Milik, in uscita dal Napoli, che ha valore di mercato sui 50 milioni. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Gazzetta - Roma su Milik se parte Dzeko: anche Under nell'affare, le cifre - forzaroma : ???La Roma guarda avanti. Se #Dzeko parte, idea #Milik #ASRoma #SerieATIM - roma_magazine : RT @calciomercato_m: RASSEGNA - Corriere dello Sport: 'Napoli, missione Osimhen', Tuttosport: 'Dybala 2025', Gazzetta: 'Lautaro serve il se… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Crescono le quotazioni di uno scambio tra Roma e Napoli, Milik nella Capitale e Under a Napoli - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Roma #Zaniolo: 'Il gol mi ha ridato fiducia e morale. I tifosi mi mancano' -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta Roma La Roma tenta l'acquisto di Smalling. Ma vuole che lui si schieri La Gazzetta dello Sport Migranti: nave-quarantena in 2-3 giorni

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - Una procedura veloce per trovare nel giro di due-tre giorni un'altra nave da destinare alla quarantena dei migranti positivi al Covid. Ad avviarla oggi - si apprende - è stato ...

Il pugile nero che sconfisse Mussolini Oscurato dal regime, avrà una via e un film

La Gazzetta dello Sport scrive ... E adesso Jacovacci diventerà un film con Palomar. Ultima postilla. Roma ha deciso di dedicare una via al suo pugile nero, nel Villaggio olimpico: via Jacovacci sarà ...

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - Una procedura veloce per trovare nel giro di due-tre giorni un'altra nave da destinare alla quarantena dei migranti positivi al Covid. Ad avviarla oggi - si apprende - è stato ...La Gazzetta dello Sport scrive ... E adesso Jacovacci diventerà un film con Palomar. Ultima postilla. Roma ha deciso di dedicare una via al suo pugile nero, nel Villaggio olimpico: via Jacovacci sarà ...