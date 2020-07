F1, Verstappen: “Hulkenberg è un grande, ci sono molti piloti più lenti di lui” (Di martedì 14 luglio 2020) “Nico appartiene ancora al paddock, qui ci sono molti piloti che credo siano più lenti di lui. È un grande ragazzo”. E’ un importante attestato di stima quello che Max Verstappen ha rilasciato nei confronti di Nico Hulkenberg, al momento senza un sedile e a riposo in questa travagliata stagione 2020 di Formula 1. Il pilota della Red Bull ha molta stima del tedesco e questo endorsement potrebbe aiutare il collega a trovare un team per la prossima annata: su di lui potrebbe fiondarsi l’Alfa Romeo in caso di ritiro di Raikkonen. Leggi su sportface

