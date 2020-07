Dove e quando è obbligatoria la mascherina? Ecco le nuove regole dal 15 luglio (Di martedì 14 luglio 2020) Anche la Lombardia dice “basta” all’utilizzo delle mascherine all’aperto. Da domani non sarà più obbligatorio indossarle: lo stabilisce una nuova ordinanza, firmata oggi dal governatore Attilio Fontana. La Lombardia, di gran lunga la regione più colpita dalla pandemia di Coronavirus in Italia, era stata la prima a introdurre l’obbligo di indossare le mascherine ovunque. Era il 4 aprile 2020. Le nuove regole statali in vigore dal 15 luglio prevedono l’uso obbligatorio delle mascherine solo al chiuso. Per la Lombardia però vale la regola che la mascherina si potrà togliere all’aperto, tranne che non si riesca a mantenere la distanza da altre persone. Quindi, comunque, la mascherina andrà portata in ... Leggi su tpi

