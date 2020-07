Deposito con bombole di gas va a fuoco: sfiorata tragedia nel Napoletano (Di martedì 14 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoGiugliano (Na) – tragedia sfiorata a Giugliano, in provincia di Napoli, dove un Deposito in via Nazario Sauro, al cui interno c’erano delle bombole di gas, è andato a fuoco. Un rogo è divampato all’interno del parco Giovanna 2, in un terreno incolto. Le fiamme si sono poi spostate coinvolgendo tre auto parcheggiate nelle vicinanze del parco e con esse anche il Deposito dove erano stipate le bombole. bombole che, fortunatamente, non sono state raggiunte dal fuoco, evitando il peggio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che a fatica sono riusciti a domare l’incendio. Problemi anche sul vicino asse mediano, con il fumo che ha invaso le corsie ... Leggi su anteprima24

