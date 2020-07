Coronavirus in Puglia, Fitto: 'I sanitari baresi in attesa dei test da 3-4 mesi' (Di martedì 14 luglio 2020) BARI - 'I dati del Ministero della Salute ci dicono che la Puglia è la Regione che impiega mediamente 11 giorni per conoscere l'esito di un tampone Covid, ma al peggio non c'è mai fine: al Policlinico ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

infoitinterno : Coronavirus, nessun contagio e nessun decesso il Puglia - infoitinterno : Coronavirus, nessun contagio e nessun decesso in Puglia - infoitinterno : Coronavirus, doppio zero in Puglia. Nessun nuovo caso e nessun decesso - infoitinterno : Emergenza Coronavirus in Puglia, aggiornamento del 12 luglio - infoitinterno : Coronavirus Puglia, domenica senza contagi e decessi: sono 71 i positivi -