Cieco viene investito da un’auto e recupera la vista | “È un miracolo”

Una vicenda che ha sorpreso molti. Un uomo Cieco, dopo essere stato investito da un'auto, recupera la vista; si parla addirittura di miracolo. Il protagonista della vicenda è un signore polacco divenuto non vedente a causa di gravi allergie che gli avevano compromesso, per vent'anni la vista. Dall'occhio sinistro, Janusz Goraj, era praticamente Cieco, mentre da quello destro vedeva solo le ombre. Tuttavia il passato pare d'obbligo; poiché dopo l'incidente quasi mortale l'uomo è tornato a vedere. Janusz era ormai Cieco da vent'anni quando, attraversando la strada, è stato investito da un'auto. L'uomo, portato al pronto soccorso, ha fatto una scoperta pazzesca. Dopo pochi ...

