Caso Epstein, procuratori: Maxwell deve restare in carcere (Di martedì 14 luglio 2020) I procuratori di New York che seguono il Caso Epstein hanno chiesto al giudice federale di respingere le richieste di Ghislaine Maxwell, la complice del finanziere coinvolto in un giro di abusi ...

SebyRusso3 : Sul caso Epstein, non solo Ghislaine Maxwell ci sono altre quattro brave donne: Sarah Kellen, Lesley Groff, Adrian… - Itinara : RT @VNotKind: @Angelus32071022 lo hanno chiamato così è un divano in vendita e Ghislaine non è un caso ci sono descritte le coordinate dell… - VNotKind : @Angelus32071022 lo hanno chiamato così è un divano in vendita e Ghislaine non è un caso ci sono descritte le coord… - kaiman50cc : Sesso, potere e suicidi: tutto quello che c'è da sapere sul caso Epstein - Maxim22170 : @GenoveffaReloa1 Tom Hanks fa parte di una famosa lista sul caso Epstein. -

I procuratori di New York che seguono il caso Epstein hanno chiesto al giudice federale di respingere le richieste di Ghislaine Maxwell, la complice del finanziere coinvolto in un giro di abusi ...

