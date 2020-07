Bruxelles - Euro 7, aperte le consultazioni pubbliche (Di martedì 14 luglio 2020) La Commissione Europea ha avviato le consultazioni pubbliche in vista dell'introduzione dello standard Euro 7 sulle emissioni: si tratta del secondo passaggio procedurale della roadmap già avviata nell'ottica di redigere le nuove norme che regolino l'omologazione di automobili, furgoni, camion e autobus. La nuova fase, che terminerà il prossimo 20 novembre, apre la partecipazione a tutti i gruppi portatori di interesse, a partire dai rappresentanti degli Stati membri, dalle autorità locali e dalle aziende dell'industria automobilistica, per arrivare alle associazioni dei consumatori e ai privati cittadini.Fase due. L'organo esecutivo della Ue ha avviato una prima consultazione sull'Euro 7 alla fine di marzo: a rispondere sono state 68 aziende e associazioni di categoria, che hanno ... Leggi su quattroruote

Piano di sviluppo rurale, la Regione attende una seconda deroga da Bruxelles (dopo quella già accordata) per non essere costretta a restituire i fondi non spesi. Non è l'unica notizia che riguarda l'a ...