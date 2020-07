Barcellona, Suarez chiama Lautaro: “Giocatore di un livello straordinario” (Di martedì 14 luglio 2020) Luis Suarez ha concesso un’intervista a Sport.es parlando del probabile arrivo al Barcellona di Lautaro Martinez. L’uruguaiano ha elogiato l’attaccante argentino che è stato protagonista dell’Inter in quest’ultima stagione di Serie A: “È un grande giocatore. Sta giocando a un livello straordinario all’Inter. Non è facile arrivare in Italia dall’Argentina e dimostrare tutto ciò che ha fatto in un calcio complicato come quello italiano. È giovane e se dovesse venire al Barça cercheremo di aiutarlo, di farlo adattare e aiutarlo a sentirsi a proprio agio”. Leggi su sportface

