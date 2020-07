Almanacco del 14-07-2020 ore 07:30 (Di martedì 14 luglio 2020) Almanacco del giorno ed è martedì 14 luglio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Camillo de Lellis Camillo viene dal latino camillo’s che presso i Romani era il fanciullo che assisteva il sacerdote durante i riti sacri e significa ministro di Dio sono nati oggi gusto Ingrid Bergman Renato Pozzetto e noi andiamo a fare gli auguri e udite udite udite ai nostri very important People non si può dire vero Roger perché qui ci sono diritti d’autore e poi dopo ci ci picchiano E allora andiamo a fare a Vincenzo e a Giacinto i nostri più cari auguri di buon compleanno Tantissimi tantissimi tantissimi auguriBuona giornata ciascuno di voi e noi ci andiamo a fare il nostro il nostro viaggio nel tempo è inevitabile inevitabilmente andiamo a fare il nostro meraviglioso viaggio e ci porta in quel 14 luglio del ... Leggi su romadailynews

1099 – Termina la Prima crociata con la conquista di Gerusalemme. 1223 – In Francia, Luigi VIII diventa re di Francia in seguito alla morte del padre. 1789 – La popolazione di Parigi insorge e viene ...

