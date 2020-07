Agcom e Garante della privacy, si vota il rinnovo: chi sono i candidati (Di martedì 14 luglio 2020) (Photo by Andreas Solaro/Afp/Getty Image)Il Parlamento si riunisce il 14 luglio per eleggere membri e vertici dell’Agcom, l’Autorità Garante delle telecomunicazioni, e del Garante della privacy. In entrambi i casi, gli incarichi sono scaduti già da molti mesi e solo la situazione d’emergenza dovuta alla diffusione del coronavirus (unita alla mancanza di un accordo politico) ne ha prolungato la permanenza. L’Agcom è composta da quattro commissari eletti per metà dalla Camera dei deputati e per metà dal Senato, mentre il presidente è proposto direttamente dal presidete del Consiglio in accordo col ministro dello Sviluppo economico. Il presidente della Repubblica si occuperà ... Leggi su wired

