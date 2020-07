Operazione di controllo durante il fine settimana: il report (Di lunedì 13 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – durante il week end appena trascorso sono stati numerosi i controlli effettuati dal personale della Compagnia Carabinieri di Salerno in tutto il territorio del capoluogo Salernitano e nella nota località balneare di Vietri sul Mare. Nel complesso sono stati controllati oltre 100 veicoli e 130 persone. Significativi i risultati ottenuti:20 sanzioni per violazioni al codice della strada (mancanza di copertura assicurativa, guida senza patente, guida senza casco, mancata revisione…), 4 i veicoli sequestrati ed altrettanti colpiti da fermo amministrativo, 5 parcheggiatori abusivi deferiti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria e 3 prostitute sanzionate. Continuano inoltre i controlli effettuati unitamente al personale della Polizia Municipale nei confronti degli esercizi commerciali. 3 ... Leggi su anteprima24

