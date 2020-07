No, nessun «asteroide enorme» colpirà la Terra il 13 aprile 2029 (Di lunedì 13 luglio 2020) Lunedì 13 luglio la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un articolo pubblicato l’11 luglio dalla testata online Affari Italiani, dal titolo «asteroide enorme verso la Terra. C’è la data (non volevano dircelo)». Nelle poche righe che compongono l’articolo, si fa riferimento a «un asteroide enorme in rotta verso la Terra», il cui arrivo secondo i calcoli della Nasa sarebbe previsto per il 13 aprile 2029. «L’annuncio della Nasa terrorizza il mondo» spiega l’articolo, perché «non dovrebbe colpire direttamente il pianeta, ma manca ancora molto tempo e già qualcuno: se i calcoli ... Leggi su facta.news

