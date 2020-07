L’Europa deve offrire soluzioni e non illusioni. Faccia a faccia di un’ora tra Conte e la Merkel. “E’ il tempo della responsabilità e della solidarietà, non dobbiamo dividerci” (Di lunedì 13 luglio 2020) “La presidenza tedesca coincide con un momento storico. Abbiamo un negoziato molto difficile davanti. Serve una risposta forte coordinata all’altezza di una crisi di portata epocale che ci coinvolge tutti e ci accomuna in questo destino di recessione molto spinta. dobbiamo essere all’altezza”. E’ quanto ha detto il presidente del consiglio Giuseppe Conte a margine dell’incontro di oggi, a Meseberg, con la cancelliera Angela Merkel. “I tempi sono importanti – ha aggiunto il presidente del Consiglio parlando del Recovery Fund -: una risposta intempestiva diventa inadeguata. Se non riuscissimo a chiudere in questo scorcio d’estate rischieremmo di trovarci in una situazione di grande difficoltà. L’Europa deve far sentire la sua voce. E’ un negoziato ... Leggi su lanotiziagiornale

