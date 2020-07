Inter, Marotta fa sul serio e per Zaniolo offre un top player (Di lunedì 13 luglio 2020) L’Inter rompe gli indugi e si lancia all’assalto dell’ex Primavera, Niccolò Zaniolo. Il giallorosso scuote tutto l’ambiente meneghino che ora vuole poter contare su un prodotto del proprio vivaio nel prossimo futuro. Un’operazione che porterebbe in squadra un sicuro talento ormai maturo e un giocatore da poter schierare nella coppe senza riempire caselle in più. … L'articolo Inter, Marotta fa sul serio e per Zaniolo offre un top player Leggi su dailynews24

FBiasin : Prima di comprare nuove e luccicanti lampadine bisogna sistemare l’impianto elettrico, altrimenti continueranno a s… - Rnerazzurrait : RT @LapoDeCarlo1: Questa sera l'#Inter in campo. Se vince è seconda se perde o pareggia ripartono le voci e le notizie catastrofiste. #Con… - infoitsport : Inter, divergenze Marotta-Conte? Spunta una mail per Zhang arrivata anche in sede - Mussmauer : Con buona pace di mio nipote Mattia, l'Inter è allenata da Conte e ha come dirigente Marotta. Fine della mia disani… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Inter, divergenze #Marotta-#Conte? Spunta una mail per #Zhang arrivata anche in sede... -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Marotta Inter, divergenze Marotta-Conte? Spunta una mail per Zhang arrivata anche in sede Calciomercato.com Inter, Conte contro tutti: una mail in cui accusa la dirigenza arriva a Zhang

Inter, non un momento felice quello che si sta vivendo in casa ... In questo messaggio il tecnico avrebbe accusato la dirigenza, ossia Marotta, Ausilio e Antonello di aver commesso degli errori in ...

Inter, divergenze Marotta-Conte? Spunta una mail per Zhang arrivata anche in sede

In casa Inter continua a far discutere il futuro di Antonio Conte ... in posta anche negli uffici della sede nerazzurra ed è arrivata all'attenzione di Marotta e Ausilio contribuendo ad acuire lo ...

Inter, non un momento felice quello che si sta vivendo in casa ... In questo messaggio il tecnico avrebbe accusato la dirigenza, ossia Marotta, Ausilio e Antonello di aver commesso degli errori in ...In casa Inter continua a far discutere il futuro di Antonio Conte ... in posta anche negli uffici della sede nerazzurra ed è arrivata all'attenzione di Marotta e Ausilio contribuendo ad acuire lo ...