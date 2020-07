Inaugurata “Mare di tutti”, la spiaggia attrezzata per ospitare persone con disabilità (Di lunedì 13 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiEboli (Sa) – Una vera e propria struttura balneare che diventa modello di riferimento nel campo dell’accessibilità diffusa. Mare di tutti, la spiaggia attrezzata per persone con disabilità, stamattina ha ufficialmente aperto la nuova stagione balneare, alla presenza di vertici amministrativi e tecnici comunali e di decine di rappresentanti di associazioni, cooperative sociali, enti istituzionali e cittadini che guardano sempre più ad Eboli quale modello da seguire nel campo delle politiche sociali e dell’integrazione. «Questa apertura per noi è una condizione ordinaria, anzi ci dispiace essere tra le pochissime città ad avere questa attenzione per le persone con disabilità – ha detto il sindaco, Massimo Cariello -. Siamo ... Leggi su anteprima24

philfolliero7 : Eboli, “Mare di tutti”: inaugurata la spiaggia attrezzata per ospitare persone con disabilità - paoloigna1 : RT @IlMattinoFoggia: #AccaddeOggi Il #12luglio 1885 #Foggia raggiunge il mare e conquista #Siponto : inaugurata la linea ferroviaria per #M… - IlMattinoFoggia : #AccaddeOggi Il #12luglio 1885 #Foggia raggiunge il mare e conquista #Siponto : inaugurata la linea ferroviaria per… - RenatoRanieri : Finalmente è stata inaugurata la nuova Piazza Caduti del Mare a Borgo Marino, l'ultima opera del maestro F. Summa.… - viverepesaro : Più sicurezza in spiaggia e in mare, inaugurata la nuova idroambulanza -

Ultime Notizie dalla rete : Inaugurata “Mare Venerdì 17... Giornata antisuperstizione. Passeggiata fotografica fra le superstizioni triestine - Trieste Giro FVG