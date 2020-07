Il Colpevole: trama e curiosità di “The Guilty”, thriller danese del 2018 (Di lunedì 13 luglio 2020) Questa sera su Rai Tre, alle ore 21:20, andrà in onda il film danese “The Guilty”, un movie del 2018 che fa parte del genere thriller. La regia del film, che dura complessivamente 85 minuti, è affidata a Gustav Moller. Nel cast del thriller troviamo Omar Shargawi e Jessica Dinnage. L’ex agente di polizia Asger Holm è stato confinato alle risposte alle chiamate d’emergenza dopo essere finito in un pasticcio che gli è costato il posto. Holm dovrà anche affrontare un processo che potrebbe avere un peso decisivo su tutta la sua carriera. Per questo, quando alla vigilia riceve la telefonata di una donna che dice di essere vittima di un rapimento, l’ex agente decide che è arrivato il momento di mettersi in gioco e riscattarsi. Tuttavia la ... Leggi su nonsolo.tv

