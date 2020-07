Energia, ENEA: ricercatrice Di Somma tra “40 under 40” più influenti di Fortune (Di lunedì 13 luglio 2020) (Teleborsa) – La ricercatrice ENEA Marialaura Di Somma, specializzata sulle fonti energetiche del futuro, è tra i 40 talenti italiani under 40 più influenti selezionati dalla rivista Fortune Italia, il prestigioso magazine con focus su economia e finanza, che ne ha dato notizia sul numero di luglio. Si tratta di un “vivaio” scelto di profili talentuosi che si sono distinti nelle quattro categorie “manager”, “startupper”, “influencer” e “ricercatori” che, con le loro storie di successo, possono ancora crescere ed essere annoverati tra i fautori del presente e del futuro di un settore, stimolando anche nuove collaborazioni con il mondo imprenditoriale.In particolare, la Di Somma è ... Leggi su quifinanza

