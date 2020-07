Dramma Aurier: ucciso il fratello in Francia a colpi di pistola (Di lunedì 13 luglio 2020) Dramma per Serge Aurier, difensore del Tottenham. Suo fratello Christopher è stato ucciso a colpi di arma da fuoco questa mattina all'alba a Tolosa, nel sud-ovest della Francia. A riportare la notizia è il Daily Mail che cita Le Point.Dramma Aurier: ucciso il fratello in Franciacaption id="attachment 991219" align="alignnone" width="574" Aurier (getty images)/captionSecondo quando si apprende dalla polizia, il 26enne fratello del più noto calciatore del Tottenham sarebbe stato sparato all'addome dopo le 5 del mattino in una zona industriale della periferia di Tolosa all'uscita da una discoteca. Christopher Aurier è stato ... Leggi su itasportpress

