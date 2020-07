Coronavirus, calano i contagi, non i morti (Di lunedì 13 luglio 2020) Sono 169 i nuovi contagiati da Covid nelle ultimi 24 ore in Italia, in calo rispetto ai 234 di ieri. In Lombardia il 55,6% del totale. Le vittime sono 13, contro le 9 di ieri. Di questi, 9 sono in Lombardia. I casi totali salgono a 243.230, i morti a 34.967. Gli attualmente positivi sono 13.157, in calo di 22 rispetto a ieri. I guariti sono 195.106, con un incremento di 178 nelle ultime 24 ore.Tornano a calare anche i ricoverati in terapia intensiva: sono 3 in meno rispetto a ieri, per un totale di 65.Sono 178 i guariti (ieri 349) per un totale di 195.106. Leggi su huffingtonpost

