Burdisso: «Conte sa con quali giocatori può conquistare lo scudetto» (Di lunedì 13 luglio 2020) Nicolas Burdisso ha parlato ai microfoni di Sky Sport a poche ore dall’inizio del match tra Inter e Torino: le sue parole Nicolas Burdisso ha parlato ai microfoni di Sky Sport commentando così la stagione dell’Inter e il lavoro di Antonio Conte. Le parole dell’argentino raccolte da Fcinternews.it INTER DA scudetto – «Innanzitutto penso che sia una squadra molto cambiata rispetto all’ultimo anno di Spalletti, questo va detto perché a Londra e alla Juventus ha vissuto situazioni diverse. La squadra ha vissuto tanti cambiamenti, poi la mano dell’allenatore comunque si vede come si vede la determinazione dei ragazzi. Poi saprà la società dove investire per vincere lo scudetto, ma penso che la situazione che ha incontrato a Milano non ... Leggi su calcionews24

