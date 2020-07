Amazon, Google e Microsoft, la guerra per i nostri dati che nessuno vi racconta (Di lunedì 13 luglio 2020) Una nuvola dagli affari d’oro. I tre grandi del cloud, Amazon, Google e Microsoft, stanno prendendo posizione per quello che per loro potrebbe essere un grande affare: fornire i servizi di cloud alle amministrazioni italiane.Sembrerebbe infatti che il governo voglia far confluire gli archivi digitali di una miriade di amministrazioni, oggi sparsi in decine di migliaia di server, in un’unica o in pochissime grandi piattaforme. Un incarico che gli osservatori del settore ritengono possa valere fra i cinque e i sei miliardi di euro. Ne parla il Corriere della Sera, facendo riferimento anche a dei segni che evidenzierebbero che ci si sta muovendo verso questa direzione. Uno tra questi, l’articolo 35 del decreto Semplificazioni, in cui si afferma che la Presidenza del Consiglio “promuove lo sviluppo di ... Leggi su ilparagone

