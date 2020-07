Altro che plexiglass e divisori: ecco l’idea del ristorante canadese per mantenere il distanziamento anti-Covid tra i clienti (Di lunedì 13 luglio 2020) Invece di installare divisori in plexiglass o rimuovere tavoli, il ristorante Le Monarque a Montreal, in Canada, ha installato dei manichini, vestiti da uno stilista, per mantenere il distanziamento sociale tra i suoi clienti L'articolo Altro che plexiglass e divisori: ecco l’idea del ristorante canadese per mantenere il distanziamento anti-Covid tra i clienti proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

Nel GP di Stiria la Red Bull porta a casa un terzo e quarto posto che sa di rivincita rispetto ad una settimana fa. Si dice che qualcuno ha avvistato i vertici Red Bull mangiarsi le mani a fine gara.

Binotto e la Ferrari SF1000: “Dobbiamo capire l’origine del problema”

Sergio Perez con la Racing Point dalla 17esima posizione in griglia di partenza è andato a un passo da artigliare la quarta ai danni della Red Bull di Alexander Albon. Charles Leclerc e Sebastian Vett ...

