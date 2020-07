Aggredisce la madre e il cugino che gli negano i soldi: 42enne in carcere (Di lunedì 13 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri hanno arrestato a San Nicola la Strada (Ce), un tossicodipendente di 42 anni perché avrebbe aggredito la madre e il cugino che non volevano dargli i soldi per acquistare la droga. Determinante è stato l’intervento dei carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Marcianise, allertati dalle vittime; giunti sul posto hanno accertato che il 42enne aveva picchiato la madre e poi il cugino accorso in aiuto della donna, minacciandolo anche di morte. E’ emerso un quadro di violenze e minacce continue poste in essere dal 42enne verso gli stretti congiunti, provocato dalla necessità spasmodica dell’uomo di consumare droga. L’uomo è stato condotto al ... Leggi su anteprima24

