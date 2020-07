Adinolfi contestato. Piovono preservativi: ​"Picchettaggio fascista" (Di lunedì 13 luglio 2020) Francesca Galici Lancio di oggetti e di preservativi contro Mario Adinolfi a Pomigliano d'Arco, dove il giornalista ha presentato il suo ultimo libro, non senza una forte contestazione Mario Adinolfi è stato esplicitamente contestato nelle scorse ore a Pomigliano d'Arco, dove il giornalista e scrittore si è presentato per inaugurare il tour di presentazione della sua ultima fatica letteraria, destinata a creare ulteriori polemiche, come spesso accade quando è coinvolto in dibattiti e discusisoni. "Chiaro a tutti, e lo dimostrano anche i video, che all'inaugurazione del tour di presentazione del mio libro ho subito una contestazione. Un 'Picchettaggio fascista' organizzato da Cgil, Pd, Arcigay e Potere al Popolo. Tutto per non farmi presentare Il grido ... Leggi su ilgiornale

Carmela_oltre : RT @CatelliRossella: Pomigliano d'Arco, Adinolfi contestato: intervengono i carabinieri - ClaudioZavatti1 : Adinolfi contestato: “Preservativi lanciati contro di me, sono fascisti” | VIDEO - BalottaClaudia : RT @RosiPolimeni: Ad accogliere Adinolfi un folto gruppo di manifestanti che lo ha contestato al grido di “Pomigliano non odia”. ah...lui,… - taccola10 : Ma quale lancio o impedimento ad entrare. Ha fatto tutto da solo e pure senza mascherina. Tutto il resto è noia. Ch… - Alberto61153413 : RT @AngeloRindone: Non vedo né preservativi né picchetti. #adinolfi vorrebbe tanto un 'picchetto' senza preservativo... Adinolfi contesta… -