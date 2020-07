Parma, ora due settimane di ritiro: esami a raffica ogni 48 ore (Di domenica 12 luglio 2020) Parma, ora due settimane di ritiro: esami a raffica ogni 48 ore, i ducali ritorneranno in «clausura» a Collecchio Adesso cosa succederà al Parma dopo la positività del membro dello staff? Il protocollo della FIGC – come si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – prevede esami ogni 48 ore. I test verranno eseguiti con una ciclicità di due giorni, mentre il ritiro sarà continuo per almeno due settimane. Dopo la partita con il Bologna il Parma tornerà in clausura a Collecchio. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

