NBA, LeBron James non avrà un messaggio sociale sulla maglia (Di domenica 12 luglio 2020) LeBron James non sostituirà il suo nome con un messaggio sociale nella fase finale della stagione NBA che si disputerà dal 30 luglio a Disney World. Il giocatore dei Lakers è molto attivo sul fronte uguaglianza naturalmente ma ha dichiarato: “Non ho bisogno di avere una frase sulla maglia perché la gente sappia cosa penso e cosa sono venuto a fare qui. Nessun problema con la lista di messaggi che ci è stata fornita o con chi ha deciso di scegliere una di quelle frasi, ma quei messaggi non sono in linea con la mia missione, con quello che rappresento e quello che voglio fare. Mi sarebbe piaciuto avere voce in capitolo su quello che si poteva scrivere, perché avevo un paio di idee che non sono nella lista. Non ero parte ... Leggi su sportface

