Matteo Salvini beccato a farsi leggere la mano da Solange: Previsioni “d’amore” (Di domenica 12 luglio 2020) Previsioni d’amore per Matteo Salvini, a leggergli la mano è Solange, pare che nel suo futuro ci siano notizie positiva con la fidanzata Francesca Verdini Sono positive le Previsioni d’amore fatte da Solange a Matteo Salvini. Il leader della Lega pare infatti sia fatto leggere la mano dal sensitivo che è anche un volto noto della tv. A dimostrare l’incontro fra i due sono le foto scattate e pubblicate da Novella2000 nel nuovo numero. Solange, all’anagrafe Paolo Bucinelli, è stato visto insieme a Salvini. Non era sicuramente un incontro organizzato e probabilmente i due si sono incontrati per caso. Fra i due c’è ... Leggi su kontrokultura

