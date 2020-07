Live F1, GP Stiria in diretta: Hamilton parte bene, Leclerc centra Vettel che si ritira (Di domenica 12 luglio 2020) 6° giro - Hamilton +1"9 Verstappen +6"4 Bottas +9" Sainz poi Albon Ocon Ricciardo Gasly Stroll Norris Perez Kvyat Magnussen Giovinazzi Grosjean Latifi Raikkonen Russell che ha... Leggi su ilmessaggero

Vettel a colloquio con la Red Bull per il futuro? GP Stiria alle 15.10 live su Sky: le ultime dal circuito - GP Stiria: SUBITO FUORI LECLERC E VETTEL! DISASTRO FERRARI AL PRIMO GIRO: alla curva 2 Leclerc tocca Vettel! Ala persa Clamoroso contatto tra le Ferrari al 1° giro - GP Stiria: SUBITO FUORI LECLERC E VETTEL! DISASTRO FERRARI AL PRIMO GIRO: alla curva 2 Leclerc tocca Vettel!

Come accaduto prima dello scorso GP d'Austria anche in occasione del GP di Stiria i piloti della Formula 1 hanno voluto mostrare il proprio sostegno ai movimenti antirazzisti indossando una t-shirt co ...La Formula 1 rimane in Austria per il secondo appuntamento iridato sul circuito di Spielberg. Dopo una qualifica movimentata a causa della pioggia, Lewis Hamilton ha conquistato la sua 89esima pole p ...