Il Mattino: Giuntoli insiste per Boga ma dipende dal Sassuolo (Di domenica 12 luglio 2020) La probabile partenza di Callejon nella prossima stagione lascerà un posto vuoto difficile da riempire con un calciatore dello stesso livello, ma il Napoli ci sta lavorando già da tempo. Il nome in cima alla lista dei desideri è Boga e, secondo il Mattino, Giuntoli adesso ha deciso di fare sul serio In cima alla lista di preferenze resta Boga del Sassuolo, il ds Giuntoli ci lavora da tempo ed è pronto ad un’accelerata con il Sassuolo ma tutto ora dipenderà dalla volontà reale del club neroverde di cedere l’esterno ivoriano e dalla richiesta economica. Il Napoli al momento è da considerare comunque avanti agli altri club che potrebbe muoversi per lui, a cominciare dal Marsiglia. Una ... Leggi su ilnapolista

