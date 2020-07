Ferrari in affanno: «Così non va...» (Di domenica 12 luglio 2020) Seb partirà dalla decima piazza: «Faremo di tutto per migliorarci». Addirittura undicesimo Leclerc: «È stata dura» Leggi su media.tio.ch

Ultime Notizie dalla rete : Ferrari affanno Il disastro "bagnato" delle Ferrari: ecco cosa accadrà nel Gp di Stiria ilGiornale.it Il disastro "bagnato" delle Ferrari: ecco cosa accadrà nel Gp di Stiria

Formula1, seconda tappa sul Red Bull Ring a distanza di una settimana dal Gran Premio d'Austria, per questo bis denominato Gran Premio di Stiria. Infatti come da regolamento del Circus, non è possibil ...

F1, seconde libere Gp Stiria: Ferrari buio totale, primo Verstappen

Gli aggiornamenti arrivati da Maranello hanno deluso: la Ferrari è sempre in grande difficoltà e anche nelle prove libere del venerdì del Gran Premio di Stiria Charles Leclerc e Sebastian Vettel sono ...

