Cagliari-Lecce: clamoroso errore a porta libera di Mancosu, ma lo salva il fuorigioco (VIDEO) (Di domenica 12 luglio 2020) Il match fra Cagliari e Lecce ha regalato molte emozioni, fra occasioni da gol create dai reparti offensivi ed intuizioni tattiche delle retroguardie. Sul punteggio di 1-1, al 60′, un clamoroso errore di Marco Mancosu ha sorpreso i tifosi pugliesi e quelli sardi, in quanto trattasi di un gol talmente semplice da realizzare da far sembrare uno scherzo la leggerezza del centrocampista italiano. Sugli sviluppi di un’azione rocambolesca, Mancosu ha infranto sul palo le speranze di vantaggio del Lecce, a porta totalmente sguarnita, seppur un sospetto fuorigioco abbia reso meno doloroso l’errore. Di seguito il VIDEO dell’intera azione citata. Leggi su sportface

Le Dirette Cagliari-Lecce 0-0 - Fiorentina-Verona 0-1 - Parma-Bologna 0-2 - Udinese-Samp 1-1 : Iniziati i secondi tempi Cagliari-Lecce L'ultima in A tra Cagliari e Lecce in Sardegna è del 26 febbraio 2012, quando i salentini s'imposero 1-2 grazie a Muriel e Bertolacci dopo il momentaneo pareggio di...

L'ultima in A tra Cagliari e Lecce in Sardegna è del 26 febbraio 2012, quando i salentini s'imposero 1-2 grazie a Muriel e Bertolacci dopo il momentaneo pareggio di... Cagliari Lecce 0-0 LIVE : equilibrio alla Sardegna Arena alla Sardegna Arena , la 32ª giornata di Serie A 2019/20 tra Cagliari e Lecce : sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE alla Sardegna Arena , Cagliari e Lecce si affrontano nel match valido per la 32ª giornata della Serie A ...

, la 32ª giornata di Serie A 2019/20 tra e : sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca , e si affrontano nel match valido per la 32ª giornata della Serie A ... Cagliari Lecce 0-0 LIVE : secondo tempo in corso alla Sardegna Arena alla Sardegna Arena, la 32ª giornata di Serie A 2019/20 tra Cagliari e Lecce: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE alla Sardegna Arena, Cagliari e Lecce si affrontano nel match valido per la 32ª giornata della Serie A ...

SofaScoreBR : Cristiano Ronaldo na Serie A em 2020: ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorentin… - Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - CagliariCalcio : INSIDIA LECCE ?? [Solite letture pre-partita ??] ?? - Preview: - eastmaniano : Chissà se Loreno Mongo, secondo cui al Toro sta andando tutto bene, sta vedendo la partita del Lecce a Cagliari, do… - juliuspepper88 : Il #Cagliari che sta facendo di tutto per fare segnare il #Lecce. #CagliariLecce -