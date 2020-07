Szczesny-Rebic, ancora polemiche su Milan-Juve: “perdi 2-0 e fai il fenomeno” [VIDEO] (Di sabato 11 luglio 2020) Grande impresa in casa Milan, nell’ultimo match il club rossonero è riuscito a ribaltare la Juventus, 4-2 il risultato finale dopo lo svantaggio di due reti. Nel secondo tempo si è verificato un episodio che continua a far discutere. Il portiere Wojciech Szczesny si è rivolto a Rebic al termine di un’azione dei rossoneri: “perdi 2-0 e fai il fenomeno” ha detto l’estremo difensore bianconero. Dopo qualche minuto il croato si è preso la sua rivincita con il gol del definitivo 4-2. In basso ecco il VIDEO dell’episodio. Szczesny to Rebic during Milan-Juventus: “You are losing 2-0 don’t act up”pic.twitter.com/CB6htnYdm8 — ... Leggi su calcioweb.eu

