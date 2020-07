Ragazzi morti per droga a Terni: ancora una settimana per capire cosa ha ucciso Flavio e Gianluca (Di sabato 11 luglio 2020) L' autopsia conferma che il decesso è dovuto a una sostanza tossica, ma servirà un altro esame per accertare se si tratta di metadone, come affermato dall'uomo accusato di aver venduto droga ai due minorenni Leggi su repubblica

Frontale tra auto e furgone nella notte : morti sul colpo due ragazzi di 28 anni Come riportato su Milano Today, sul luogo dell'incidente sono intervenuti con prontezza sia i vigili del fuoco di Milano, che i carabinieri di Cassano d'Adda e di Gorgonzola nonché i sanitari del 118,...

Come riportato su Milano Today, sul luogo dell'incidente sono intervenuti con prontezza sia i vigili del fuoco di Milano, che i carabinieri di Cassano d'Adda e di Gorgonzola nonché i sanitari del 118,... Frontale tra auto e furgone nella notte : morti sul colpo due ragazzi di 28 anni Gorgonzola, tragedia nella notte .Uno schianto Frontale e due giovani ragazzi di 28 anni perdono la vita. L’ auto viaggiava sulla strada Padana Superiore, la SS 11 quando è avvenuto il violento impatto con un furgone che procedeva in ...

Gorgonzola, tragedia .Uno schianto e due giovani di 28 perdono la vita. L’ viaggiava sulla strada Padana Superiore, la SS 11 quando è avvenuto il violento impatto con un che procedeva in ... Ragazzi morti a Terni - gli amici : “Ci hanno impedito di chiamare l’ambulanza” Gli amici dei Ragazzi morti a Terni per overdose hanno raccontato alla polizia che le due vittime gli hanno impedito di chiamare l’ambulanza. Emergono sempre nuovi dettagli sulla sera che ha portato alla morte di Flavio e Gianluca, i due ...

infoitinterno : Terribile incidente frontale tra un'auto e un furgone: morti due ragazzi di 28 anni - LaStampa : Ragazzi morti a Perugia: l’autopsia non chiarisce le cause del decesso, nessuna patologia evidente - qn_lanazione : Ragazzi morti a Terni, Metadone o codeina: l'autopsia non chiarisce cosa ha ucciso Flavio e Gianluca - giek2 : RT @LaStampa: Gli adolescenti erano sani e senza malformazioni congenite. - LaStampa : Gli adolescenti erano sani e senza malformazioni congenite. -

Ultime Notizie dalla rete : Ragazzi morti Ragazzi morti a Terni, eseguita l'autopsia Adnkronos Adolescenti morti, eseguita l’autopsia: insufficienza cardiaca, lunedì i funerali

Il medico legale indicato dagli inquirenti e quello della difesa. Prenderà il via alle 830 di sabato mattina l’autopsia sui corpi di Flavio e Gianluca, i due ragazzi di 15 e 16 anni ritrovati morti ne ...

Metadone o codeina, l'autopsia non chiarisce cosa ha ucciso Flavio e Gianluca

Terni, 11 luglio 2020. Nessuna evidente causa del decesso, che resta attribuibile a una sostanza tossica. Di certo Flavio Presuttari, 16 anni, e Gianluca Alonzi, 15, morti nel sonno dopo l'assunzione ...

Il medico legale indicato dagli inquirenti e quello della difesa. Prenderà il via alle 830 di sabato mattina l’autopsia sui corpi di Flavio e Gianluca, i due ragazzi di 15 e 16 anni ritrovati morti ne ...Terni, 11 luglio 2020. Nessuna evidente causa del decesso, che resta attribuibile a una sostanza tossica. Di certo Flavio Presuttari, 16 anni, e Gianluca Alonzi, 15, morti nel sonno dopo l'assunzione ...