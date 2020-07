Milano: Si Schianta in Scooter e Scappa Via Abbandonando La Fidanzata Agonizzante, Ora è in Coma (Di sabato 11 luglio 2020) Il 17enne ora è accusato di omissione di soccorso e lesioni gravi, è successo in via Forlanini, ora la ragazza è ricoverata al Niguarda. Lo stesso protagonista della drammatica e controversa vicenda ha confessato l’accaduto poco più tardi di quanto accaduto. Un ragazzo di 17 anni stava viaggiando verso Linate quando si è Schiantato in via Forlanini a Milano, a bordo aveva la Fidanzata, una volta rialzatosi ha notato la ragazza senza sensi e preso dal panico è fuggito lasciandola sola a terra. Una volta arrivato a casa ha chiamato il 118 chiedendo informazioni riguardo la ragazza. Poco più tardi è stato presto rintracciato dalla polizia locale che lo ha trovato e interrogato riguardo l’accaduto, a quel punto il giovane avrebbe raccontato l’accaduto nei ... Leggi su youreduaction

