La Lazio abbandona la corsa per lo scudetto (Di sabato 11 luglio 2020) AGI - La Lazio abbandona definitivamente i sogni di scudetto: i biancocelesti perdono in casa per 2-1, battuti da un buon Sassuolo senza mai dare l'impressione di voler davvero vincere la partita. La squadra di Inzaghi, in chiara involuzione dal tonfo interno col Milan, abbandona cosi' ogni sogno di poter continuare a inseguire la Juventus e può veder avvicinarsi le sue due inseguitrici nella zona Champions. Dopo un gol annullato al 9' a Raspadori del Sassuolo per fuorigioco (decisione presa con l'ausilio della Var), è la Lazio ad andare in vantaggio al 33' con Luis Alberto: discesa di Lazzari sulla destra, Luis Alberto controlla bene in mezzo e, grazie anche a un rimpallo con Locatelli, mette in rete. Dopo il vantaggio bioancocelste e' il Sassuolo a prendere l'iniziativa e al ...

Ciacciarelli : nel Lazio associazioni sportive e palestre sono abbandonate Roma – “Nessuno ne parla, eppure gli operatori dello sport sono una delle categorie maggiormente messe in ginocchio dal coronavirus. Nel piano Pronto Cassa della Regione Lazio, sulla piattaforma Fare Lazio, e’ previsto, come noto, ...

Simeone vincerà la lotta alla Var. Gialli ed errori: occhio a Bonucci...

Un sabato cruciale per l'esito della Serie A, ma un weekend che può essere fondamentale anche per molte Magic leghe. Ormai non c'è più molto tempo per rimediare a eventuali errori nelle scelte di form ...

