Giovanna Abate in mutande sul profilo Instagram di Sammy Hassan (Foto) (Di sabato 11 luglio 2020) Dopo una scelta emozionante a Uomini e Donne, la storia tra Giovanna Abate e Sammy Hassan sembra ormai giunta al capolinea. La ragazza avrebbe “chiesto più tempo” e, nel frattempo, pare si sia baciata anche con un altro ragazzo che, naturalmente, non è Sammy. La storia d’amore più discussa di quest’edizione (tolta la conoscenza tra Gemma e Nicola) quindi si è conclusa. Erano in pochi, a dire il vero, a credere alla sincerità di Sammy nei confronti di Giovanna Abate che sembrava, invece, molto più presa dal corteggiatore. Dopo particolari accuse ricevute, poi, il ragazzo avrebbe pubblicato su Instagram delle Foto di Giovanna. Preso dalla ... Leggi su kontrokultura

Notiziedi_it : Alessandro Graziani torna da Giovanna Abate? Le parole di lui - infoitcultura : Uomini e Donne, Davide Basolo confessa: 'Nella mia mente, tutti i momenti vissuti con Giovanna Abate' - infoitcultura : ‘Uomini e Donne’, Alessandro Graziani confessa: “Sono tentato di mandare un messaggio a Giovanna Abate…” - infoitcultura : Uomini e Donne: Giovanna Abate manda un messaggio a Sammy sui social? - infoitcultura : Uomini e Donne: Giovanna Abate ha tradito Sammy? -